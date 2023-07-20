Кулеба закликав країни ЄС розширити всі наявні шляхи для експорту українського зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

За словами Кулеби, у той час, як Росія знищує "зернову ініціативу", наносить удари по українських портах і намагається заробити гроші на зростаючих цінах на продовольство, Україна та Євросоюз мають докласти максимум зусиль для спрощення продовольчого експорту з України. Зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

"Вони (росіяни, - ред.) ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хліба в Азії та Африці, платити за їхній вихід з Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську воєнну машину", - заявив він.

Міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів. Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи.

Кулеба також висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

"Нині Україна запропонувала ООН та Туреччині продовжити роботу зернового коридору у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми очікуємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН та Генеральним секретарем", - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними.

"За нинішніх умов необхідно відкрити всі двері замість того, щоб тримати деякі з них закритими", - додав він.

Кулеба озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.