Кулеба призвал страны ЕС расширить все имеющиеся пути для экспорта украинского зерна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, в то время как Россия уничтожает "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и Евросоюз должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины. В частности, максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

"Они (россияне - ред.) ракетными ударами по инициативе и портам пытаются устранить Украину с рынка как конкурента, заставляют конечных покупателей, потребителей хлеба в Азии и Африке, платить за их выход из Черноморской зерновой инициативы и финансировать российскую военную машину", - заявил он.

Министр призвал государства-члены ЕС к активной совместной работе над тем, чтобы лишить Россию рычагов влияния на украинский морской экспорт.

По его словам, идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов. Это будет возможно когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути.

Кулеба также выразил благодарность тем странам ЕС, которые уже вносят активный вклад в авиационную коалицию, и призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

"В настоящее время Украина предложила ООН и Турции продолжить работу зернового коридора в трехстороннем формате, включая инспекции кораблей в Совместном координационном центре. Мы ожидаем их ответа. Я призываю вас поддержать наш запрос в вашем взаимодействии с ООН и Генеральным секретарем", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о любых ограничениях неприемлемы.

"В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми", - добавил он.

Кулеба озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности, призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в Кремле отказались от продления "зернового соглашения". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой инициативе" фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии.

19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.