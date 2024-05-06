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Кулеба закликав ЄС до спільного оборонно-промислового комплексу

Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо Європа бажає зберегти мир, вона повинна перейти до промисловості воєнного часу, що допоможе стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу, якого цитує відомство.

Під час звернення на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, Кулеба заявив, що агресію з боку Російської Федерації можна зупинити лише за допомогою переважаючої оборонної потужності. Останнє можна досягти завдяки спільному нарощуванню оборонної промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати існуючі проблеми”, - заявив Кулеба. 

Зокрема Кулеба назвав складові успіху розвитку  європейської оборонної промисловості. Серед них: 

  • створення спільного оборонно-промислового простору в рамках Європейського союзу (ЄС), країн-партнерів й країн-кандидатів. Це допоможе уникнути проблем, які виникають через використання різних видів зброї, а також боєприпасів; 
  • довгострокове планування, контракти й закупівлі. 
  • посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС. 

Виробництво зброї 

Від початку повномасштабної війни, Україна почала посилювати власну оборонно-промисловий комплекс (ОПК). За словами президента Володимира Зеленського, наразі в українському ОПК працюють 500 підприємств, до робити яких залучені майже 300 тисяч громадян. 

Як розповідав голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, протягом минулого року, наша ОПК зросла в 6 разів.

Україна не єдина, хто не стоїть на місці. Як приклад, Сполучені Штати Америки тим часом подвоїли фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів. Фінляндія, своєю чергою, планує побудувати завод з виробництва вибухівки

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