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Кулеба призвал ЕС к общему оборонно-промышленному комплексу

Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Европа хочет сохранить мир, она должна перейти к промышленности военного времени, что поможет сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, которого цитирует ведомство.

Во время обращения на форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, Кулеба заявил, что агрессию со стороны Российской Федерации можно остановить только с помощью преобладающей оборонной мощи. Последнее можно достичь благодаря совместному наращиванию оборонной промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что Европа имеет средства для самозащиты. Общее оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть существующие проблемы", - заявил Кулеба. 

В частности Кулеба назвал составляющие успеха развития европейской оборонной промышленности. Среди них: 

  • создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках Европейского союза (ЕС), стран-партнеров и стран-кандидатов. Это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия, а также боеприпасов; 
  • долгосрочное планирование, контракты и закупки. 
  • усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС. 

Производство оружия

С начала полномасштабной войны, Украина начала усиливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК). По словам президента Владимира Зеленского, в настоящее время в украинском ОПК работают 500 предприятий, к работе которых привлечены почти 300 тысяч граждан. 

Как рассказывал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в течение прошлого года наша ОПК выросла в 6 раз.

Украина не единственная, кто не стоит на месте. Как пример, Соединенные Штаты Америки в это время удвоили финансирование на закупки и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Финляндия, в свою очередь, планирует построить завод по производству взрывчатки.

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