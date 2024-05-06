Для забезпечення Європи. Фінляндія планує побудувати завод з виробництва вибухівки
Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив про намір країни якнайшвидше побудувати завод з виробництва вибухівки в тротиловому еквіваленті. Ініціатива пов'язана із суттєвим попитом на відповідну речовину в Європі через війну РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Потрібно значно більше виробництва вибухівки. Тому ми також повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому", - сказав фінський міністр журналістам.
Зазначається, що діалог про тротиловий завод ведеться з бізнесом, приватними інвесторами та ринком ОПК.
"Гравці ринку знають, що попит на таку продукцію є. У будь-якому випадку, держава має сильну контрольну роль у цьому питанні", - заявив Хаккянен.
Попит на тротил в Європі через війну в Україні
Нагадаємо, що тротил є традиційною вибуховою речовиною, що використовується особливо у виробництві артилерійських і мінометних снарядів. Його масове виробництво значно дешевше, ніж нові вибухові речовини.
Фінське медіа звертає увагу, що нині доступність тротилу в Європі вважається майже критичною на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України, яка триває вже третій рік.
Єдиний завод в Європейському союзі знаходиться в Польщі, але виробництва недостатньо, аби задовольнити високий попит.
Реалізація проекту у співпраці з іншими країнами
За словами Хаккянена, Фінляндія повідомила своїм союзникам про важливість швидких рішень щодо цього питання. Позаяк РФ готова до тривалої війни з Україною, потреба у вибухівці в тротиловому еквіваленті в Європі зберігається на високому рівні.
"Рішення повинні бути ухвалені зараз, щоб продукція була випущена через рік-два", - сказав глава Міноборони Фінляндії.
Також Хяккянен наголосив, що це проект співпраці з іншими країнами-союзниками. Він вирішуватиметься в тісному діалозі з північними державами та партнерами.
Фінський міністр додав, що рішення про те, де буде побудований завод, ще не прийнято, а відповідні висновки "маємо зробити протягом весни".
Фінляндія інвестує у власне виробництво боєприпасів
Нагадаємо, у березні Фінляндія отримала повне фінансування Європейського союзу на виробництво боєприпасів у розмірі 32,5 млн євро. Цьому передувало фінансування близько 24 мільйонів євро для внутрішнього виробництва, надане Міністерством оборони країни у грудні минулого року.
Пороховий завод Vihtavuori, який входить до групи Nammo, наразі значно розширює свою діяльність.
Раніше повідомлялося, що на початку січня президент Фінляндії, яким на той момент був Саулі Нііністьо, закликав Європу інвестувати у виробництво зброї.
А 3 квітня новий президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що країна надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро.
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