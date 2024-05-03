ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів

П'ятниця 03 травня 2024 14:16
UA EN RU
Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів, виснажених поставками в Україну, а тепер і в Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділили до 6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.

"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.

Армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.

За словами Буша, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.

Боєприпаси для України

Наприкінці лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи до країн за межами блоку, крім України. Це було пов'язано зі зростаючою нестачею боєприпасів для українських Збройних сил.

Крім того, Чехія організувала коаліцію з більш ніж десятка країн для закупівлі боєприпасів для України. Зокрема, у середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 000 снарядів калібру 155 мм і 122 мм.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що з ініціативи Чехії боєприпаси, закуплені в країнах, які не входять до Євросоюзу, можуть надійти в Україну вже в червні.

За даними The Washington Post, Київ почав створювати власні мінометні та артилерійські снаряди радянського стандарту калібру 122 мм і 152 мм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Конгресс США
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла