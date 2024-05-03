Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво артилерійських боєприпасів
Конгрес США подвоїв фінансування на закупівлі та виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів для збільшення запасів, виснажених поставками в Україну, а тепер і в Ізраїль. Загалом на виробництво боєприпасів виділили до 6 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди Києву, який випускає тисячі снарядів на день.
"За моїми підрахунками, у доповненні ми запросили близько 3,1 млрд доларів на виробництво 155 одиниць продукції та збільшення виробництва. Схоже, ми отримали 6 мільярдів доларів. Так що це, я думаю, вотум довіри, оскільки ми рухаємося до 100 тисяч снарядів на місяць", - головний закупівельник зброї для армії США Даг Буш.
Армія США включила 3,1 млрд доларів на закупівлю артилерійських снарядів і розширення виробництва в нещодавно підписаний законопроєкт про додаткові витрати в розмірі 95 млрд доларів.
За словами Буша, США планують збільшити щомісячний обсяг виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч одиниць боєприпасів до літа 2025 року.
Боєприпаси для України
Наприкінці лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи до країн за межами блоку, крім України. Це було пов'язано зі зростаючою нестачею боєприпасів для українських Збройних сил.
Крім того, Чехія організувала коаліцію з більш ніж десятка країн для закупівлі боєприпасів для України. Зокрема, у середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 000 снарядів калібру 155 мм і 122 мм.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що з ініціативи Чехії боєприпаси, закуплені в країнах, які не входять до Євросоюзу, можуть надійти в Україну вже в червні.
За даними The Washington Post, Київ почав створювати власні мінометні та артилерійські снаряди радянського стандарту калібру 122 мм і 152 мм.
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