Кулеба заінтригував новинами щодо вступу України до ЄС

У відповідь на питання щодо того, що Україна очікує від звіту ЄС щодо результатів підготовки вступу до Європейського Союзу Кулеба сказав, що не може розголосити деталі.

"Ну, результати та деталі я розголошувати не буду. Але я думаю що з кінця цього тижня ви побачите події та новини які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що свій звіт Європейський Союз має надати 8-го листопада. Він буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Тепер держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в українському уряді розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Проте за даними видання Politico, ЄС, ймовірно, до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

До того ж, в Офісі президента зазначили, що переговори про вступ України до ЄС мають початися у першому півріччі 2024 року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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