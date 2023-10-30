Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС

В ответ на вопрос о том, что Украина ожидает от отчета ЕС о результатах подготовки вступления в Европейский Союз, Кулеба сказал, что не может разгласить детали.

"Ну, результаты и детали я разглашать не буду. Но я думаю что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС. Сейчас мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", - сказал Кулеба.

Напомним, что свой отчет Европейский Союз должен предоставить 8 ноября. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия и страны Западных Балкан.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий , необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне .

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году . Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что государство может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году .

Однако по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины .

К тому же в Офисе президента отметили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года .

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать – в материале РБК-Украина .

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