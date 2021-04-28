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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: это не фантазия

Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, это требует времени, но не является фантазией.

Об этом шла речь в программе BBC HARDtalk.

Как заявил министр, украинцы считают НАТО "источником безопасности и стабильности" в Украине.

"В начале 90-х центральноевропейские страны, в том числе страны Балтии, слышали твердое "нет" в ответ на их желание присоединиться к ЕС и НАТО. Россия тогда тоже говорила, что это их "красная линия", что этого никогда не произойдет. Но это произошло. И небо не упало на землю", - сказал он.

Кулеба отметил, что интеграция Украины в НАТО, безусловно требует времени и выполнения политических обязательств, в то же время "не является фантазией".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настало время предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Глава государства также считает, что вступление Украины в НАТО является шансом завершить войну на Донбассе.

В то же время в России угрожали, что вступление Украины в НАТО может привести к обострению ситуации на Донбассе.

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