Кулеба про вступ України в НАТО: це не фантазія

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає можливим вступ України в НАТО . За його словами, це потребує часу, але не є фантазією.

Як заявив міністр, українці вважають НАТО "джерелом безпеки та стабільності" в Україні.

"На початку 90-х центральноєвропейські країни, в тому числі країни Балтії, чули тверде "ні" у відповідь на їх бажання приєднатися до ЄС і НАТО. Росія тоді теж говорила, що це їх "червона лінія", що цього ніколи не станеться. Але це сталося. І небо не впало на землю", - сказав він.

Кулеба зазначив, що інтеграція України в НАТО, безумовно вимагає часу і виконання політичних зобов'язань, водночас "не є фантазією".