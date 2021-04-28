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Кулеба про вступ України в НАТО: це не фантазія

Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає можливим вступ України в НАТО. За його словами, це потребує часу, але не є фантазією.

Про це йшлося в програмі BBC HARDtalk.

Як заявив міністр, українці вважають НАТО "джерелом безпеки та стабільності" в Україні.

"На початку 90-х центральноєвропейські країни, в тому числі країни Балтії, чули тверде "ні" у відповідь на їх бажання приєднатися до ЄС і НАТО. Росія тоді теж говорила, що це їх "червона лінія", що цього ніколи не станеться. Але це сталося. І небо не впало на землю", - сказав він.

Кулеба зазначив, що інтеграція України в НАТО, безумовно вимагає часу і виконання політичних зобов'язань, водночас "не є фантазією".

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що настав час надати Україні план дій щодо членства в НАТО.

Глава держави також вважає, що вступ України в НАТО є шансом завершити війну на Донбасі.

Водночас в Росії погрожували, що вступ України в НАТО може призвести до загострення ситуації на Донбасі.

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Новини України НАТОДмитро КулебаМЗС