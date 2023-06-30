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Кулеба про вступ до НАТО: Україна очікує на запрошення, а не втягнення Альянсу у війну

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна заслуговує отримати запрошення на вступ до НАТО вже зараз. Повноцінним членом Альянсу країна стане вже після завершення війни з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю La 7.

"Україна заслуговує на запрошення до НАТО зараз, а стане членом НАТО після того, як закінчиться війна. Ніхто не повинен думати, що Україна намагається втягнути НАТО у війну. Це однозначно не так", - заявив міністр закордонних справ.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Найближчий саміт НАТО пройде вже 11-12 липня у столиці Литви Вільнюсі.

Київ, зі свого боку, очікує отримати від Альянсу сигнал та чіткий графік вступу. Як відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

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