Кулеба о вступлении в НАТО: Украина ожидает приглашения, а не втягивания Альянса в войну

Украина заслуживает приглашения на вступление в НАТО уже сейчас. Полноценным членом Альянса страна станет уже после завершения войны с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью La 7.
"Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, а станет членом НАТО после того, как закончится война. Никто не должен думать, что Украина пытается втянуть НАТО в войну. Это однозначно не так", - заявил министр иностранных дел.
Ближайший саммит НАТО пройдет уже 11-12 июля в столице Литвы в Вильнюсе.
Киев со своей стороны ожидает получить от Альянса сигнал и четкий график вступления. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.
Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.
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