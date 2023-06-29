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НАТО на саміті у Вільнюсі надішле "рішучий сигнал" Україні, - Столтенберг

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Брюссель, Четвер 29 червня 2023 15:12
НАТО на саміті у Вільнюсі надішле "рішучий сигнал" Україні, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО на липневому саміті у Вільнюсі надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки. Проте пріоритетом для Альянсу зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга у Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС.

"На саміті НАТО ми обговорюватимемо прагнення України до членства, і я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО надішлють рішучий сигнал підтримки Україні", - сказав він.

Генеральний секретар наголосив, що всі союзники НАТО підтримують бажання України приєднатися до Альянсу. Також Столтенберг додав, що саме Україна та союзники будуть вирішувати, коли настане час надати офіційне запрошення для вступу, а не Росія.

"Найважливішим, невідкладним завданням є продовжувати підтримку України та забезпечити її перемогу як суверенної незалежної держави в Європі", - підкреслив він.

Шлях України до НАТО

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

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НАТО Єнс Столтенберг
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