Кулеба закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі

На саміті НАТО у Вільнюсі мають бути ухвалені вирішальні політичні рішення щодо членства України в Альянсі.

Такий заклик висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом.

"Оскільки наближається саміт у Вільнюсі, я побажав, щоб Швеція завершила свій вступ. Я також повторив наш заклик до вирішальних політичних рішень щодо членства України в НАТО", - написав Кулеба.

Сторони також обговорили питання вступу України до ЄС та спеціальний трибунал для Росії за воєнні злочини.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до Альянсу тільки після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу на саміті Альянсу у Вільнюсі. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначав, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

До того ж, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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