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Готові негайно підписати протокол про вступ. Резніков про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі

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Середа 28 червня 2023 16:40
Готові негайно підписати протокол про вступ. Резніков про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна на саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви 11-12 липня, очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, у Вільнюсі глави держав і урядів країн-членів НАТО зможуть виправити помилку Бухареста 2008 року та показати відповідальне лідерство, виправдавши очікування України.

"Ми реалісти і не вимагаємо неможливого. Тому наші очікування від Вільнюського саміту НАТО дуже реалістичні: отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні. Ми готові негайно підписати протокол про вступ, щоб розпочати процедуру ратифікації та остаточного приєднання", - заявив Резніков.

Варто зауважити, що раніше міністр сказав, що головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні росіян.

Вступ України до НАТО

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна, зі свого боку, усвідомлює те, що зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу лише після завершення бойових дій.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою. Водночас як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, очікування Києва від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Варто зауважити, що наша країна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не будуть альтернативою членству.

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Олексій Резніков НАТО Війна Росії проти України
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