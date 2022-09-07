Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с новоназначенным главою МИД Британии Джеймсом Клеверли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
"Говорил с Джеймсом Клеверли. Мы сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить других людей по всему миру поддержать ее, особенно тех, у кого все еще могут быть сомнения", - написал он.
Кулеба стал первым, с кем поговорил Клеверли после назначения на новую должность в правительстве премьер-министра Лиз Трасс.
Напомним, что 6 сентября Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Британии.
Первым иностранным лидером, с кем она поговорила после вступления в должность премьера, стал президент Украины Владимир Зеленский.
Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину в ближайшее время.
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