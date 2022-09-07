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Трасс приняла приглашение Зеленского в ближайшее время посетить Украину

Новина українською →
Лондон, Среда 07 сентября 2022 00:31
Трасс приняла приглашение Зеленского в ближайшее время посетить Украину Фото: новый премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании.

Лидеры двух стран обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих военную машину президента РФ Владимира Путина.

Лидеры "выразили сожаление" по поводу попыток главы Кремля использовать энергию в качестве оружия. Премьер-министр заявила, что крайне важно, чтобы шантаж России не помешал Западу добиться провала Путина.

Важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение, отметила Трасс.

Лиз Трасс также провела телефонный разговор с Джо Байденом.

Новый премьер Британии и президент США в первом телефонном разговоре договорились укреплять оборонный союз между странами.

Также лидеры условились работать над поражением России в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трасс. Стороны обсудил гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.

Напомним, что во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.

Также Трасс обещала сразу позвонить Зеленскому если станет премьером Британии.

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