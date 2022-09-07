Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter .

"Говорив з Джеймсом Клеверлі. Ми сходимося в поглядах на головну мету: Україна повинна перемогти. Ми будемо активно працювати разом, щоб переконати інших людей по всьому світу підтримати її, особливо тих, у кого все ще можуть бути сумніви", - написав він.

Кулеба став першим, з ким поговорив Клеверлі після призначення на нову посаду в уряді прем'єр-міністра Ліз Трасс.