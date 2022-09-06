Зеленский впервые поговорил с новым премьером Британии: подробности
Новый премьер Британии Лиз Трасс провела первый свой разговор после назначения на должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
"Выразил благодарность народу Британии за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Британия готова к ее дальнейшему усилению", - говорится в сообщении.
Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и обсудил с ней гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Британии в восстановлении Украины.
"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель - остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", - добавил в итоге президент.
Напомним, что во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Также Трасс обещала сразу позвонить Зеленскому если станет премьером Британии.
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