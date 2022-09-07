Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Говорил с Джеймсом Клеверли. Мы сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить других людей по всему миру поддержать ее, особенно тех, у кого все еще могут быть сомнения", - написал он.

Кулеба стал первым, с кем поговорил Клеверли после назначения на новую должность в правительстве премьер-министра Лиз Трасс.