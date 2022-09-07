ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 18:03
Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Британии Джеймс Клеверли (колаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с новоназначенным главою МИД Британии Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Говорил с Джеймсом Клеверли. Мы сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить других людей по всему миру поддержать ее, особенно тех, у кого все еще могут быть сомнения", - написал он.

Кулеба стал первым, с кем поговорил Клеверли после назначения на новую должность в правительстве премьер-министра Лиз Трасс.

Напомним, что 6 сентября Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Британии.

Первым иностранным лидером, с кем она поговорила после вступления в должность премьера, стал президент Украины Владимир Зеленский.

Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Великобритания Дмитрий Кулеба
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО