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Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

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Середа 07 вересня 2022 18:03
Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба і глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу розмову з новопризначеним главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Говорив з Джеймсом Клеверлі. Ми сходимося в поглядах на головну мету: Україна повинна перемогти. Ми будемо активно працювати разом, щоб переконати інших людей по всьому світу підтримати її, особливо тих, у кого все ще можуть бути сумніви", - написав він.

Кулеба став першим, з ким поговорив Клеверлі після призначення на нову посаду в уряді прем'єр-міністра Ліз Трасс.

Нагадаємо, що 6 вересня Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Британії.

Першим іноземним лідером, з ким вона поговорила після вступу на посаду прем'єра, став президент України Володимир Зеленський.

Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну наближчим часом.

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