Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу розмову з новопризначеним главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.
"Говорив з Джеймсом Клеверлі. Ми сходимося в поглядах на головну мету: Україна повинна перемогти. Ми будемо активно працювати разом, щоб переконати інших людей по всьому світу підтримати її, особливо тих, у кого все ще можуть бути сумніви", - написав він.
Кулеба став першим, з ким поговорив Клеверлі після призначення на нову посаду в уряді прем'єр-міністра Ліз Трасс.
Нагадаємо, що 6 вересня Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Британії.
Першим іноземним лідером, з ким вона поговорила після вступу на посаду прем'єра, став президент України Володимир Зеленський.
Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну наближчим часом.
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