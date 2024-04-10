Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових Patriot для України

"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я подзвонив йому, щоб переглянути прогрес, досягнутий протягом минулого тижня у виконанні доручення президента Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем Patriot для України", - написав Кулеба.

Високий представник ЄС поінформував свого колегу стосовно кроків, зроблених Європейським союзом. Кулеба своєю чергою подякував Боррелю за його активні зусилля.

"Ми знаємо, де Patriot, і на всіх рівнях працюємо над посиленням української ППО. Дипломатія "Патріотів" у розпалі", - зазначив український міністр.

Кулеба та Боррель також обговорили постачання Україні артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги.