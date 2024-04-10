Кулеба та Боррель обговорили кроки ЄС щодо пошуку додаткових Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 10 квітня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем Patriot для нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.
"Після нашої зустрічі з Жозепом Боррелем у Брюсселі я подзвонив йому, щоб переглянути прогрес, досягнутий протягом минулого тижня у виконанні доручення президента Володимира Зеленського з пошуку додаткових систем Patriot для України", - написав Кулеба.
Високий представник ЄС поінформував свого колегу стосовно кроків, зроблених Європейським союзом. Кулеба своєю чергою подякував Боррелю за його активні зусилля.
"Ми знаємо, де Patriot, і на всіх рівнях працюємо над посиленням української ППО. Дипломатія "Патріотів" у розпалі", - зазначив український міністр.
Кулеба та Боррель також обговорили постачання Україні артилерійських боєприпасів та іншої військової допомоги.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, однак, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.
При цьому він заявляв, що протиповітряної оборони в Україні не вистачає. Це, за словами президента, може призвести до того, що вони користуватимуться вже не українцями, а військовими НАТО, захищаючи свій східний фланг.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 стане зрозумілим, хто може надати Україні додаткові кошти ППО.
А очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що західні армії мають близько 100 батарей Patriot, однак вони не можуть передати і сім штук для України.
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