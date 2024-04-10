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Кулеба и Боррель обсудили шаги ЕС по поиску дополнительных Patriot для Украины

Фото: Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 10 апреля, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

"После нашей встречи с Жозепом Боррелем в Брюсселе я позвонил ему, чтобы пересмотреть прогресс, достигнутый на прошлой неделе в выполнении поручения президента Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем Patriot для Украины", - написал Кулеба.

Высокий представитель ЕС проинформировал своего коллегу о шагах, предпринятых Европейским союзом. Кулеба в свою очередь поблагодарил Борреля за его активные усилия.

"Мы знаем, где Patriot, и на всех уровнях работаем над усилением украинского ПВО. Дипломатия "Патриотов" в разгаре", - отметил украинский министр.

Кулеба и Боррель также обсудили поставку Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи.

Усиление украинской ПВО

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

При этом он заявлял, что противовоздушной обороны в Украине недостаточно. Это, по словам президента, может привести к тому, что они будут пользоваться не украинцами, а военными НАТО, защищая свой восточный фланг.

Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется, что до встречи министров иностранных дел G7 станет понятно, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что у западных армий есть около 100 батарей Patriot, однако они не могут передать и семь штук для Украины.

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