Кулеба и Боррель обсудили шаги ЕС по поиску дополнительных Patriot для Украины

"После нашей встречи с Жозепом Боррелем в Брюсселе я позвонил ему, чтобы пересмотреть прогресс, достигнутый на прошлой неделе в выполнении поручения президента Владимира Зеленского по поиску дополнительных систем Patriot для Украины", - написал Кулеба.

Высокий представитель ЕС проинформировал своего коллегу о шагах, предпринятых Европейским союзом. Кулеба в свою очередь поблагодарил Борреля за его активные усилия.

"Мы знаем, где Patriot, и на всех уровнях работаем над усилением украинского ПВО. Дипломатия "Патриотов" в разгаре", - отметил украинский министр.

Кулеба и Боррель также обсудили поставку Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи.