Кулеба про смерть Навального: Путіну все сходить з рук, цього разу він має відповісти

"Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним. Після кожного вбивства було обурення, але зрештою Путіну це вдалося зійти з рук, і світові лідери знову потиснули йому руку", - пояснив Кулеба.

Міністр наголосив, що ігнорування цивільним світом цієї тенденції призвела до того, що Путін і надалі продовжував вбивати людей.

"Сьогодні деякі голоси продовжують закликати до того, щоб Путіна почули та домовилися з ним. Пора покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок", - наголосив глава МЗС.

Смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

Детальніше з біографією Навального можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили".

Про те, що відомо про смерть навального, та як на це реагують у світі можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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