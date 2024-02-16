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Кулеба о смерти Навального: Путину все сходит с рук, на этот раз он должен ответить

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Навальный не первый критик Кремля, который умирает в России. На этот раз российский диктатор Владимир Путин должен наконец понести ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых Путиным. После каждого убийства было возмущение, но в конце концов Путину это удалось сойти с рук, и мировые лидеры снова пожали ему руку", - пояснил Кулеба.

Министр подчеркнул, что игнорирование гражданским миром этой тенденции привело к тому, что Путин и в дальнейшем продолжал убивать людей.

"Сегодня некоторые голоса продолжают призывать к тому, чтобы Путина услышали и договорились с ним. Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец извлечь урок", - подчеркнул глава МИД.

Смерть Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.

Детальнее с биографией Навального можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили".

О том, что известно о смерти навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияНавальныйДмитрий Кулеба