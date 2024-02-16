Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили

16 лютого стало відомо про смерть Олексія Навального у колонії особливого режиму в Ямало-Ненецькому окрузі, де він відбував покарання із грудня 2023 року. Про його смерть заявили у прес-службі ФСВП. Адвокати опозиціонера поки що не підтверджують його загибель.

Чим прославився російський опозиціонер Олексій Навальний, чому його отруїли і за що засудили на 19 років у колонії суворого режиму у заполяр'ї Росії, – у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися офіційні коментарі державних органів Росії, розслідування Навального, а також інформація з відкритих джерел.

Хто такий Навальний

Олексій Навальний – один із лідерів російської опозиції. Став відомим завдяки своїм розслідуванням про президента РФ Володимира Путіна, екс-президента Дмитра Медведєва ("Він вам не Дімон" – ред.) корупційних схем Кремля та опозиційній діяльності. В одному із найвідоміших розслідувань показав "палац" Путіна, який вразив громадськість. Зокрема команда опозиціонера розповіла про те, що у "палаці" Путін має домашній театр, кімнату під шуби, угіддя та виноградники. Паралельно з цим Навальний створив "Фонд боротьби з корупцією" та дочірні проекти - "Розумне голосування", "Профспілка Навального", "РосЯма", "Добра машина правди" тощо.

У 2013 році балотувався у мери Москви, поступившись Сергію Собяніну. З того ж року очолив Центральну раду політпартії "Росія майбутнього". У 2016 році заявив про намір балотуватися в президенти Росії, але в 2017 році ЦВК відмовила йому через непогашену судимість у справі "Кіровлісу". У 2017-18 році став лідером масового протестного руху, який прокотився містами РФ. Основна вимога у мітингувальників – припинення повноважень Володимира Путіна. Протести закінчилися масовими жорсткими затриманнями учасників процесу.

Олексій Навальний під час мітингів у Москві (фото: Getty Images)

За опозиційну діяльність Навального хвалили західні політики. У 2012 і 2021 році журнал Time включив його до рейтингу 100 найвпливовіших людей року. У 2017 та 2019 роках був обраний політиком року за версією "Ведомостей", займав місця у рейтингу довіри росіян. У жовтні 2021 року Європарламент присудив йому премію імені Сахарова, а 2022 року його номінували на Нобелівську премію миру.

Отруєння та арешт

20 серпня 2020 року, при перельоті з Томська до Москви відчув себе погано і знепритомнів прямо в літаку. Пізніше лікарі встановили, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новичок". Офіційні особи у Росії цього не визнали. Внаслідок отруєння Навальний впав у кому. Спочатку його відвезли до лікарні в Омську, а за два дні перевезли до Берліна, до клініки "Шаріте". 22 вересня його виписали і до січня він проходив реабілітацію в Німеччині, заявивши про своє рішення повертатися до Росії, незважаючи на численні спроби його колег зупинити його.

Навальний у літаку повертається до Москви (фото: Facebook-сторінка Навального)

17 січня 2021 року повернувся до Москви, де був затриманий прямо в аеропорту. Незважаючи на масштабний суспільний резонанс та вимоги різних західних політиків та організацій, включаючи ЄСПЛ, відпустити Навального, його було заарештовано.

Ще з 2010 року Навальний проходив підозрюваним у низці кримінальних та адміністративних справ. У 2013 році його було визнано винним у справі про розкрадання майна компанії "Кіровліс" та засуджено до 5 років позбавлення волі, але наступного дня після винесення вироку суд змінив запобіжний захід під підписку про невиїзд.

Навальний в аеропорту під час затримання (фото: Getty Images)

Цього ж року розпочався судовий розгляд у справі "Ів Роше". З цього виробництва у грудні 2014 року Навального засудили до 3 років та 6 місяців умовного терміну. Обидві справи було оскаржено Навальним у ЄСПЛ, який визнав, що провадження розглядалося в суді з порушеннями. Пізніше і ЄСПЛ, і правозахисні організації визнали, що справи проти Навального є політично вмотивованими.

Тим не менш, у 2021 році після повернення з Німеччини, Навального затримали в "сірій зоні" аеропорту співробітники УФСВП, заявивши, що опозиціонер порушив умови випробувального терміну у справі "Ів Роше", тому що, перебуваючи в Німеччині, не приходив до органів підтвердження того, що виконує умови строку. Затримання Навального викликало масштабну реакцію світових лідерів, які вимагали негайно звільнити опозиціонера без жодних попередніх умов.

Незважаючи на критику та вимоги заходу, 18 січня Навального заарештували на 30 діб. Журналістів не допустили на засідання, а під судом зібралася акція на підтримку Навального. 21 лютого Симонівський районний суд замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" реальним. Процес відвідали представники дипмісій 14 держав. Навального засудили до 2 років та 8 місяців колонії загального режиму.

Навальний виступає в суді з відеозв'язку (фото: Getty Images)

Наприкінці лютого 2021 року його етапували з "Матроської тиші" до "Кольчугіно" до Володимира. Його команда регулярно заявляла про те, що Навального катують, і у нього погіршується стан здоров'я. Сам Навальний у листах заявляв, що йому не дають спати, морально знущаються та погрожують. Після численних вимог до ФСВП перевірити здоров'я Навального, його погодилися відправити на медичну комісію, яка заявила, що стан опозиціонера "задовільний".

31 березня 2021 року Навальний оголосив голодування доти, доки до нього не надішлють цивільних лікарів. Паралельно з цим до Путіна звернулися президент Франції Еммануель Макрон і тодішня канцлер Німеччини Ангела Меркель з вимогою звільнити Навального. У Кремлі на це не відреагували. 11 жовтня 2021 року Навального поставили на облік як схильного до тероризму та екстремізму

Справи на 9 та 19 років

15 лютого 2022 року в ВК-2 розпочалося виїзне засідання Лефортівського районного суду Москви у справі про шахрайство та неповагу до суду. Навального звинувачували у розтраті коштів фонду. Виробництва поєднали в одне. Адвокати опозиціонера вимагали, щоб справу розглядали у Москві, говорячи про те, що виїзним засідання вирішили зробити спеціально, щоб ускладнити процес його висвітлення.

18 березня 2022 року Навального визнали винним за статтями про шахрайство та неповагу до суду, засудивши до 9 років колонії суворого режиму.

31 травня 2022 року СК РФ висунув Навальному нове звинувачення – цього разу у створенні екстремістської спільноти. Звинувачення вимагало спочатку 10, а пізніше 20 років позбавлення волі. Судовий процес розпочався 19 червня 2023 року в ВК-6. 4 серпня Навального визнали винним і засудили до 19 років у колонії особливого режиму та штрафу у 500 тисяч рублів. У вересні 2023 року після суду з оскарження вироку Навального перевели до єдиного приміщення камерного типу – найсуворішого з можливих покарань у колоніях.

Чергове засідання з Навальним з відеозв'язку (фото: Getty Images)

В ВК-6 у Володимирській області Навальний працював у швейному цеху. За його словами, після роботи з ним проводили "виховні заходи", під час яких він мав "сидіти на дерев'яній лавці під портретом Путіна" по 6 годин поспіль. У листопаді 2022 року йому перестали надсилати листи від родичів. Загалом опозиціонера часто позбавляли різних "привілеїв" ув'язнених за різні порушення. Наприклад, за вживання слова "бл*дь" його відправили до ШІЗО. До нього в камеру кілька разів поміщали людину, яка, за словами самого Навального, мала проблеми з гігієною. В один із періодів Навального будили щогодини вночі, нібито переконуючись, що він не втік.

В лютому 2023 року у Навального почалися проблеми зі шлунком, після чого він схуд на 7 кілограм. У грудні 2023 року його не підключили до відеозв'язку під час судового засідання, пояснивши це технічними причинами. 11 грудня співробітники колонії заявили, що опозиціонер у них більше не перебуває. 26 січня стало відомо, що Навального перевезли до виправної колонії до Ямало-Ненецького автономного округу. У себе на Facebook він написав, що його етапували за 20 днів.

"Прогулянковий двір — сусідня камера, трохи більше за розміром, на підлозі якої лежить сніг. Ну і конвой бачив, не такий, як у центральній Росії, а як у кіно — з автоматами, у теплих рукавицях та повстяних чоботях з пухнастими вівчарками. Загалом, за мене не переживайте. У мене все добре. Я страшенно радий, що нарешті доїхав", - написав Навальний.

Повідомлення про смерть опозиціонера

16 лютого 2024 року прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому округу повідомила, що Олексій Навальний помер у колонії під час прогулянки .

"Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - повідомляється на сайті.

Російські пропагандисти додали, що в нього нібито відірвався тромб. Команда Навального поки що не підтвердила смерть опозиціонера. Кремлівський пул журналістів уже анонсував заяви Путіна щодо цього. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Навального очевидно вбив Володимир Путін.