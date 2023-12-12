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Кулеба про саміт ЄС: буде багато дискусій, інтенсивність дипломатії на рівні початку війни

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Майбутній саміт Європейського союзу не буде простим. Інтенсивність дипломатії сьогодні на рівні початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ситуація не проста. Саміт буде не простий. Буде багато дискусій не тільки щодо українського питання. Буквально до останньої хвилини будуть тривати переговори, а ми до останньої хвилини будемо працювати. Такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було з початку повномасштабного вторгнення", - розповів міністр.

Кулеба додав, що наразі на всіх рівнях розігруються найкреативніші рішення й найкарколомніші комбінації, аби забезпечити ухвалення необхідних для України рішень. 

Саміт Європейського союзу 

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни. 

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Як відзначила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

Зокрема, вчора, 11 грудня, Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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