Кулеба про саміт ЄС: буде багато дискусій, інтенсивність дипломатії на рівні початку війни

Майбутній саміт Європейського союзу не буде простим. Інтенсивність дипломатії сьогодні на рівні початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.
"Ситуація не проста. Саміт буде не простий. Буде багато дискусій не тільки щодо українського питання. Буквально до останньої хвилини будуть тривати переговори, а ми до останньої хвилини будемо працювати. Такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було з початку повномасштабного вторгнення", - розповів міністр.
Кулеба додав, що наразі на всіх рівнях розігруються найкреативніші рішення й найкарколомніші комбінації, аби забезпечити ухвалення необхідних для України рішень.
14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.
8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Як відзначила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
Зокрема, вчора, 11 грудня, Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.
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