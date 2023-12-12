Кулеба о саммите ЕС: будет много дискуссий, интенсивность дипломатии на уровне начала войны

"Ситуация не простая. Саммит будет не простой. Будет много дискуссий не только по украинскому вопросу. Буквально до последней минуты будут продолжаться переговоры, а мы до последней минуты будем работать. Такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было с начала полномасштабного вторжения", - рассказал министр.

Кулеба добавил, что сейчас на всех уровнях разыгрываются креативные решения и сногсшибательные комбинации, чтобы обеспечить принятие необходимых для Украины решений.

Саммит Европейского союза

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Как отметила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, наша страна выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

В частности, вчера, 11 декабря, Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.