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Кулеба о саммите ЕС: будет много дискуссий, интенсивность дипломатии на уровне начала войны

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Предстоящий саммит Европейского союза не будет простым. Интенсивность дипломатии сегодня на уровне начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Ситуация не простая. Саммит будет не простой. Будет много дискуссий не только по украинскому вопросу. Буквально до последней минуты будут продолжаться переговоры, а мы до последней минуты будем работать. Такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было с начала полномасштабного вторжения", - рассказал министр.

Кулеба добавил, что сейчас на всех уровнях разыгрываются креативные решения и сногсшибательные комбинации, чтобы обеспечить принятие необходимых для Украины решений.

Саммит Европейского союза

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Как отметила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, наша страна выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

В частности, вчера, 11 декабря, Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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