Кулеба про головування Росії в Радбезі: потрібно загнати в кут і не дати просувати хибні наративи

За його словами, Росія під час головування в Радбезі ООН буде просувати свої наративи, а також голосування для того, щоб орган приймав рішення на теми, які стосуються України. Глава МЗС підкреслив, що це президентство - нагадування, що щось відбувається неналежним чином в архітектурі безпеки.

Так, Кулеба зауважив, що Радбез ООН - це орган ООН, який має свої правила. За словами міністра, було б непогано, якби у разі головування Росії члени Радбезу ООН вийшли з кімнати, щоб країна-агресор залишилась там сама.

"Необхідно загнати Росію в кут існуючими процедурами, щоб вони не могли "аб'юзити" правила та просувати наративи, які не говорять правду про війну, яку Росія веде в Україні", - додав він.

Нагадаємо, з 1 квітня Росія може розпочати головувати в Раді безпеки ООН. Таким чином, представники РФ протягом місяця будуть мати право модерувати роботу органу та представляти його в інших структурах ООН.

Зазначимо, що Україна проводила консультації з постійними членами Радбезу, щоб не допустити російського головування.

Кулеба також назвав головування Росії в Радбезі "злим жартом".

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