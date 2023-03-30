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"Злий жарт": глава МЗС виступив проти головування Росії в Радбезі ООН

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Київ, Четвер 30 березня 2023 10:04
"Злий жарт": глава МЗС виступив проти головування Росії в Радбезі ООН Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ України виступають проти головування Росії в Радбезі ООН з квітня. Оскільки після цього світ не може бути безпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН", - написав він.

Що сталося

Нагадаємо, що з 1 квітня Росія може розпочати головувати в Раді безпеки ООН. Це означає, що протягом місяця російські представники матимуть право модерувати роботу організації та представляти її в інших структурах ООН.

Як повідомлялося раніше, Україна проводить консультації з постійними членами Радбезу, аби не допустити головування Росії.

Зазначимо, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця також різко відреагував на можливість головування РФ. Він зазначив, що в такому разі "це буде найсумнішим днем в історії ООН, якщо справедливість не переможе".

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