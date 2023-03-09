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Україна веде консультації, щоб не допустити головування Росії в Радбезі ООН, - Сибіга

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Четвер 09 березня 2023 18:38
Україна веде консультації, щоб не допустити головування Росії в Радбезі ООН, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Україна проводить консультації з постійними членами Ради безпеки ООН, які підтримують нашу позицію щодо того, аби не допустити головування Росії.

Про це на зустрічі з журналістами сказав заступник голови ОП з міжнародної політики Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що за графіком, головування Росії в Радбезі має розпочатися з 1 квітня та триватиме місяць.

"Станом на зараз у нас немає чіткого розуміння, чи вдасться не допустити головування РФ або відкласти його, але така робота ведеться", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що з цією метою можуть бути застосовані й механізми Генасамблеї ООН.

За словами заступника голови ОП, наразі можна розраховувати на дев'ять із п'ятнадцяти голосів у Раді безпеки ООН, і це дозволяє Україні здійснювати такі рішення, як виступ президента Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки в режимі онлайн.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дати РФ головувати у Раді безпеки.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що РФ незаконно узурпувала місце постійного члена Ради безпеки понад 30 років тому, зараз їй там не місце.

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