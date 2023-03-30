RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о председательстве России в Совбезе: нужно загнать в угол и не дать продвигать ложные нарративы

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если Россия все же будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля, то ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

По его словам, Россия во время председательства в Совбезе ООН будет продвигать свои нарративы, а также голосование для того, чтобы орган принимал решения по темам, которые касаются Украины. Глава МИД подчеркнул, что это президентство - напоминание, что что-то происходит ненадлежащим образом в архитектуре безопасности.

Так, Кулеба отметил, что Совбез ООН - это орган ООН, у которого есть свои правила. По словам министра, было бы неплохо, если бы в случае председательства России члены Совбеза ООН вышли из комнаты, чтобы страна-агрессор осталась там сама.

"Необходимо загнать Россию в угол существующими процедурами, чтобы они не могли "абьюзить" правила и продвигать нарративы, которые не говорят правду о войне, которую Россия ведет в Украине", - добавил он.

Напомним, с 1 апреля Россия может начать председательствовать в Совбезе ООН. Таким образом, представители РФ в течение месяца будут вправе модерировать работу органа и представлять его в других структурах ООН.

Отметим, что Украина проводила консультации с постоянными членами Совбеза, чтобы не допустить российского председательства.

Кулеба также назвал председательство России в Совбезе "злой шуткой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНМИД УкраиныДмитрий Кулеба