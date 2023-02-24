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Перетворила на "трон безкарності". Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН

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Нью-Йорк, П'ятниця 24 лютого 2023 21:12
Перетворила на "трон безкарності". Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Понад 30 років тому Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій “трон безкарності", проте нині їй там не місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС України.

Під час Ради Безпеки ООН, що зараз проходить в Нью-Йорку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликав виключити Росію з Радбезу.

“У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій “трон безкарності”. Географія російських злочинів проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України й сягає Африки, Азії та Близького Сходу”, - заявив міністр.

Він нагадав, що Росія не лише незаконно обійняла місце постійного члена Ради Безпеки ООН та розпалює конфлікти в світі, а й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.

"Майбутнє Росії має визначатися в контексті нелегітимної передачі місця СРСР до Росії та відповідальності за злочини, вчинені на території України, зокрема злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид"., - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українців від російської агресії.

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ООН Російська Федерація Дмитро Кулеба
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