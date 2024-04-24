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Кулеба припускає поставку системи Patriot від США

Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США), ймовірно, мають запасний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot, який могли б поставити Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю The Guardian.

Як пише The Guardian, Греція та Іспанія наразі розглядають можливість поставки ЗРК Patriot. Зокрема системами володіють Польща та Румунія. За словами Кулеби, восьма система може надійти Україні від Штатів

"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний", - заявив міністр. 

Також Кулеба відзначив, що переговори щодо Patriot були складними, оскільки партнери торгувались щодо компенсації

"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - зауважив він. 

Протиповітряна оборона України 

Посилення протиповітряної оборони України стало гострим на тлі весняних масованих ударів Російської Федерації по енергетичній сфері країни. Зокрема питання ППО обговорювалось під час нещодавнього засідання Ради Україна-НАТО

Як розповідав раніше президент Володимир Зеленський, для того, щоб захистити країну від російських обстрілів, Україні потрібно лише 25 систем Patriot

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ППОДмитро Кулеба