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Кулеба допускает поставку системы Patriot от США

Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США), вероятно, имеют запасной зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который могли бы поставить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью The Guardian.

Как пишет The Guardian, Греция и Испания рассматривают возможность поставки ЗРК Patriot. В частности, системами владеют Польша и Румыния. По словам Кулебы, восьмая система может поступить Украине от Штатов .

"Я думаю, что у американской армии, вероятно, есть один запасной", - заявил министр.

Также Кулеба отметил, что переговоры по Patriot были сложными, поскольку партнеры торговались касаемо компенсации .

"Я не имею никаких сомнений, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что Patriot прибудут, и Германию следует похвалить за то, что она сделала первый шаг", - заметил он.

Противовоздушная оборона Украины

Ужесточение противовоздушной обороны Украины стало острым на фоне весенних массированных ударов Российской Федерации по энергетической сфере страны. В частности, вопрос ПВО обсуждался во время недавнего заседания Совета Украина - НАТО.

Как рассказывал ранее президент Владимир Зеленский, для того чтобы защитить страну от российских обстрелов, Украине нужно только 25 систем Patriot.

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ПВОДмитрий Кулеба