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Кулеба підтвердив направлення українських експертів до місця падіння ракети у Польщі

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські експерти прибули у Польщу для спільного розслідування падіння ракети у селі Пшеводув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Кулеба провів телефонну розмову з міністр закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау.

Він зазначив, що Україна та Польща відкрито і конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, який було спричинено ракетним терором Росії проти України.

"Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", - написав він.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак крилатими ракетами.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета.

США, у свою чергу, покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на Росію незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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ПольщаДмитро Кулеба