Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили подготовку санкций против Российской Федерации для сдерживания ее от агрессии против Украины и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.