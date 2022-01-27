Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили подготовку санкций против Российской Федерации для сдерживания ее от агрессии против Украины и Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Глава европейской дипломатии проинформировал министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам", - пишет пресс-служба.
Во время разговора Боррель пригласил Кулебу принять участие в следующем заседании Совета Европейского союза.
В частности, стороны затронули вопрос дипломатического урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией.
"Жозеп Боррель подтвердил отсутствие намерений на этом этапе осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине", - добавляет пресс-служба.
Напомним, согласно данным издания Spiegel - Европейский союз может расширить санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT.
По словам президента США Джо Байдена, Штаты введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.