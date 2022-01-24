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ЕС намерен расширить санкции против РФ за оккупацию Крыма, - Spiegel

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Понедельник 24 января 2022 15:24
ЕС намерен расширить санкции против РФ за оккупацию Крыма, - Spiegel Фото: ЕС намерен расширить санкции против РФ за оккупацию Крыма (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Страны Евросоюза готовят более жесткие санкции против России за оккупацию Крыма. Правительство Германии изначально высказало возражения относительно расширения санкционного списка, но теперь хочет, чтобы Брюссель согласился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Это следует из конфиденциального отчета посольства Германии в Брюсселе, который имеется в распоряжении издания.

Согласно отчету, Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны призвали к новым карательным мерам в рабочей группе с представителями стран ЕС в прошлый понедельник. Они хотели добавить еще пять человек или организаций в санкционный список ЕС, который был составлен вскоре после оккупации Россией Крыма в начале 2014 года и с тех пор неоднократно расширялся.

Однако не известно, кто будет включен в санкционный список. Поскольку такая информация является предметом особой секретности, чтобы заинтересованные лица не могли договориться до того, как карательные меры будут официально решены и вступят в силу.

При этом Германии ранее отказалась расширять санкционный список против России за оккупацию Крыма, однако в федеративном правительстве передумали и хочет, что Брюссель согласился на введение дополнительных санкций.

По информации издания, на следующем заседании рабочей группы Совета в Брюсселе Германии должна одобрить расширения санкционного списка, включив туда пять лиц или организаций. Издание сообщает, что глава МИД Анналена Бербок издала соответствующее распоряжение для постоянного представительства Германии в Брюсселе.

Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.

Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.

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