ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эффективный способ сдержать Путина: посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT

Новина українською →
Берлин, Пятница 21 января 2022 16:23
Эффективный способ сдержать Путина: посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT Фото: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (germany.mfa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Он подчеркнул, что это эффективный способ сдержать президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Украина призывает правительство "светофора"* отложить в сторону все опасения и отключить Россию от SWIFT", - цитирует издание заявление Мельника.

Он подчеркнул, что эта жесткая мера должна остаться в арсенале "адских санкций", как эффективное средство сдерживания Путина.

Напомним, США изучают возможность отключения России от системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

Отметим, ранее газета Handelsblatt сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков.

Позднее в США эту информацию опровергли, уточнив, что ни один вариант санкций против России не исключен.

*Правительство "светофора" - коалиционное правительство Германии. Название возникло по цветам партий, вошедших в его состав: красный - у социал-демократов, зеленый - "Зеленых" и желтый - свободных демократов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация SWIFT Германия
NEWS
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ