Кулеба обговорив з главою дипломатії ЄС санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації для стримування її від агресії проти України й Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.