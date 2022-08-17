Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине ускоряет завершение войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и всего мира. Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку нашего государства.