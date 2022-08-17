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Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины

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Среда 17 августа 2022 20:46
Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине ускоряет завершение войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и всего мира.

Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку нашего государства.

Напомним, США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.

Также сообщалось, что США предоставят правительству Украины еще 4,5 млрд долларов поддержки.

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Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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