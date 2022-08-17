Кулеба обговорив з Блінкеном поставки зброї від США і партнерів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші поставки зброї від США та партнерів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Голова МЗС також зазначив, що військова допомога Україні прискорює завершення війни та залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та усього світу. Кулеба подякував США за непохитну підтримку нашої держави.