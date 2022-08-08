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США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки, - Reuters

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 19:37
США предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов поддержки, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что финансирование уже согласовано с Министерством финансов США через Всемирный банк. Как сообщили в Агентстве международного развития (USAID), первый транш на 3 млрд долларов будет уже в августе.

По данным USAID, до этого в июле Украине был переведен транш в размере 1,7 млрд долларов, в июне - 1,3 млрд долларов.

Средства предназначены для того, чтобы помочь правительству Украины сохранить основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям-инвалидам и миллионам внутренних переселенцев.

Кроме того, бюджетная поддержка позволит обеспечить энергоснабжение больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры, а также выплатить зарплаты медикам, учителям и другим бюджетникам.

По оценкам украинской стороны, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 млрд долларов в месяц или 2,5% довоенного ВВП из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов. РБК-Украина писало, что войдет в новый пакет.

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