Кулеба обговорив зі Столтенбергом рішення НАТО щодо перспектив членства України

Як відзначив міністр Кулеба, Україна тісно співпрацює з Єнсом Столтенбергом й країнами НАТО, аби саміт Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі був успішним.

"Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є активом НАТО. Ми зробимо його сильнішим", - додав Кулеба.

Саміт у Вільнюсі

Україна очікує від Альянсу рішучих кроків щодо вступу. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що країні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. При цьому вони не мають бути заміною вступу до НАТО.

За словами генерального секретаря НАТО, Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі, однак очікується ухвалення пакета довготривалої допомоги для нашої країни.