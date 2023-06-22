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Кулеба обсудил со Столтенбергом решение НАТО о перспективах членства Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра.

Как отметил министр Кулеба, Украина тесно сотрудничает с Йенсом Столтенбергом и странами НАТО, чтобы саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе был успешным.

"Мы полностью сосредоточились на возможном содержании решения НАТО о перспективе членства Украины. Украина является активом НАТО. Мы сделаем его более сильным", - добавил Кулеба.

Саммит в Вильнюсе

Украина ожидает от Альянса решительных шагов по вступлению. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. При этом они не должны быть заменой вступления в НАТО.

По словам генерального секретаря НАТО, Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе, однако ожидается принятие пакета долгосрочной помощи для нашей страны.

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