Кулеба обговорив зі Столтенбергом підготовку до наступного саміту НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби .

"Ми обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО, результати міністерського засідання Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту", - написав міністр.

Вступ України до НАТО

Зазначимо, що Україна хотіла отримати запрошення вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі, який пройшов у липні. Країна розуміє, що зможе приєднатися о Альянсу лише після завершення бойових дій, але прагнула отримати своєрідних політичний сигнал від союзників.

Бажання України не було вдоволене, проте Столтенберг зазначив, що держава отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Окрім того, країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до НАТО без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями може вступити Швеція.

До того ж, країни G7 вирішили надати Україні безпекові гарантії, які здебільшого включать постачання зброї, але не замінять статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі нападу.

При цьому очікується, що саме під час наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, Україна отримає офіційне запрошення до Альянсу.

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