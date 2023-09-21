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Кулеба обсудил со Столтенбергом подготовку к следующему саммиту НАТО

Четверг 21 сентября 2023 11:35
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Кулеба обсудил со Столтенбергом подготовку к следующему саммиту НАТО Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы.

"Мы обсудили дальнейшее сотрудничество Украина-НАТО, результаты министерского заседания Совета Украина-НАТО и подготовку к Вашингтонскому саммиту", - написал министр.

Вступление Украины в НАТО

Отметим, что Украина хотела получить приглашение вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе, который прошел в июле. Страна понимает, что сможет присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий, но стремилась получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Желание Украины не было удовлетворено, однако Столтенберг отметил, что государство получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Кроме того, страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в НАТО без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы может вступить Швеция.

К тому же, страны G7 решили предоставить Украине гарантии безопасности, которые в основном включат поставки оружия, но не заменят статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения.

При этом ожидается, что именно во время следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне в 2024 году, Украина получит официальное приглашение в Альянс.

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НАТО Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
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