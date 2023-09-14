Науседа сподівається, що Україна отримає "зелене світло" для членства в НАТО у 2024 році

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що саміт НАТО, який наступного року відбудеться у Вашингтоні, дасть "зелене світло" членству України в Північноатлантичному альянсі.

"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, "дати зелене світло" членству України в НАТО", - заявив Науседа.

Він додав, що усе до членства України в майбутньому в альянсі було створено на саміті у Вільнюсі.

"Усе операційне середовище або алгоритм прагнення України до членства в майбутньому було створено у Вільнюсі", - сказав президент.

Вступ України до НАТО

Україна прагнула отримати запрошення щодо вступу до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Її бажання не було вдоволене, проте генсек Єнс Столтенберг зазначив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Окрім того, країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями може вступити Швеція.

До того ж країни G7 вирішили надати Україні безпекові гарантії, які здебільшого включать постачання зброї, але не замінять статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі війни.

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