Кулеба обговорив нелегітимність присутності Росії в Радбезі з головою Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші нелегітимність присутності Росії в Раді Безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
Політики обговорили зусилля з припинення російської агресії.
"Ми зосередилися на українській "формулі миру" та на необхідності захисту Чорноморської зернової ініціативи. Також я детально виклав позицію України щодо нелегітимності присутності Росії в Радбезі ООН", - написав Кулеба.
Тим часом Генасамблея ООН розпочала засідання щодо української формули миру.
Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.
До того ж, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виключення РФ більше реальне, ніж раніше.
Кулеба також назвав першу ціль на шляху до виключення Росії з Радбезу ООН.
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