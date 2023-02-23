UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба обговорив нелегітимність присутності Росії в Радбезі з головою Генасамблеї ООН

Фото: Дмитро Кулеба та Чаба Кьорьоші (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші нелегітимність присутності Росії в Раді Безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Політики обговорили зусилля з припинення російської агресії.

"Ми зосередилися на українській "формулі миру" та на необхідності захисту Чорноморської зернової ініціативи. Також я детально виклав позицію України щодо нелегітимності присутності Росії в Радбезі ООН", - написав Кулеба.

Тим часом Генасамблея ООН розпочала засідання щодо української формули миру.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

До того ж, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виключення РФ більше реальне, ніж раніше.

Кулеба також назвав першу ціль на шляху до виключення Росії з Радбезу ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНДмитро Кулеба