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Кулеба обсудил нелегитимность присутствия России в Совбезе с главой Генассамблеи ООН

Фото: Дмитрий Кулеба и Чаба Кереши (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кереши нелегитимность присутствия России в Совете Безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Политики обсудили усилия по прекращению российской агрессии.

"Мы сосредоточились на украинской "формуле мира" и необходимости защиты Черноморской зерновой инициативы. Также я подробно изложил позицию Украины относительно нелегитимности присутствия России в Совбезе ООН", - написал Кулеба.

Тем временем Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира.

Напомним, Украина инициировала комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из организации.

К тому же, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что исключение РФ более реально, чем раньше.

Кулеба также назвал первую цель на пути к исключению России из Совбеза ООН.

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ООНДмитрий Кулеба